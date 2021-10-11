МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет ЕС расширил санкции в отношении российских и украинских физлиц за "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Соответствующий документ был обнародован в официальном журнале. Киев не исключил новых санкций против России из-за выборов в ГД

В список попали еще восемь человек, связанных в основном с судебными органами Крыма и Севастополя. Теперь в списке значатся 185 физлиц и 48 организаций, говорится в сообщении.

Персональные санкции за подрыв суверенитета Украины были введены Евросоюзом в марте 2014 года, с тех пор ЕС регулярно продлевает их действие на полгода. В последний раз санкции продлевались 10 сентября — до 15 марта 2022 года. Лицам, включенным в санкционный список, запрещен въезд в страны ЕС. Кроме того, Евросоюз заморозил счета и активы таких лиц на территории союза.

Ранее Совет ЕС также продлил до 16 октября 2022 года персональные санкции, в том числе против россиян, за распространение и применение химического оружия.