МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет ЕС расширил санкции в отношении российских и украинских физлиц за "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Соответствующий документ был обнародован в официальном журнале.
В список попали еще восемь человек, связанных в основном с судебными органами Крыма и Севастополя. Теперь в списке значатся 185 физлиц и 48 организаций, говорится в сообщении.
Персональные санкции за подрыв суверенитета Украины были введены Евросоюзом в марте 2014 года, с тех пор ЕС регулярно продлевает их действие на полгода. В последний раз санкции продлевались 10 сентября — до 15 марта 2022 года. Лицам, включенным в санкционный список, запрещен въезд в страны ЕС. Кроме того, Евросоюз заморозил счета и активы таких лиц на территории союза.
Ранее Совет ЕС также продлил до 16 октября 2022 года персональные санкции, в том числе против россиян, за распространение и применение химического оружия.
https://1prime.ru/world/20211011/834937816.html
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