МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Кризис в США только подтверждает правоту слов российского президента Владимира Путина. Вашингтон пытается решить собственные ошибки за счет влияния и давления на другие государства, отмечается в материале. "Это было ошибкой", однажды заявил Путин. Дело в том, что США тем самым повторяют судьбу СССР и других империй. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

В статье говорится, что количество проблем внутри самих США будет только расти, и решить их за счет мировой гегемонии не удастся.

"Условные мамы и папы в тех же Соединенных Штатах, успешные ученые, деятели… дают рекомендации своему политическому классу: период, когда мы были абсолютными гегемонами, период однополярного мира прошел", — констатировал Путин в конце июня, обсуждая встречу с Байденом. Эксперт рассказал, что приведет закрытию шельфовой добычи в США

Китайские аналитики считают, что пророчество российского президента уже начинает сбываться, так как "налицо все симптомы серьезного политического кризиса в США". Фактически страна оказалась разделенной, в обществе нет единства. "Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединенных Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США", — подчеркивается в статье.

Как известно, основная линия противоречий в США связана с противостоянием демократов и республиканцев. причем это не просто политическое противостояние, но также социальное и культурное. Эта проблема с тала главной причиной того, что в самый разгар пандемии было невозможно решить важные проблемы. Помимо этого, на кризис указывают результаты недавнего социологического исследования, согласно которому жители юга США — сторонники республиканцев, и запада страны — сторонники демократов, допустили создание собственных государственных формирований.

"Когда нет единства и политической стабильности, невозможно решить жизненно важные для страны проблемы", — резюмировали авторы статьи. Они добавляют, что лидерам США стоило бы заняться решением внутренних проблем, а не пытаться вмешиваться в судьбу других стран.