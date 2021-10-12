Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре упало хуже прогноза
Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре упало до 22,3 пункта
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Помимо этого, индекс текущих экономических условий обвалился до 21,6 с сентябрьского значения в 31,9 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 28,5 пункта.
"Экономические перспективы Германии заметно ухудшились. Новое снижение экономических ожиданий ZEW в основном связано с сохраняющимися ограничениями в поставках сырья и промежуточных продуктов", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Также, по данным организации, и во всей еврозоне индекс текущих экономических условий снизился — до 15,9 пункта с 22,5 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/world/20211012/834944289.html
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