МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Безработица в Великобритании в июне-августе ожидаемо снизилась

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения индикатора до 24 пунктов.

Помимо этого, индекс текущих экономических условий обвалился до 21,6 с сентябрьского значения в 31,9 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 28,5 пункта.

"Экономические перспективы Германии заметно ухудшились. Новое снижение экономических ожиданий ZEW в основном связано с сохраняющимися ограничениями в поставках сырья и промежуточных продуктов", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, по данным организации, и во всей еврозоне индекс текущих экономических условий снизился — до 15,9 пункта с 22,5 пункта месяцем ранее.