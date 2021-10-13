МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в сентябре выросли на 5,3% в годовом выражении, как и в августе, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Палата представителей США одобрила увеличение госдолга до 3 декабря

Официальный релиз будет опубликован министерством труда США в среду, 13 октября, в 15.30 мск.

В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные об инфляции в стране в сентябре. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 4,1% с 3,9% месяцем ранее, как и показала предварительная оценка.

В то же время Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Аналитики полагают, что объем промпроизводства в стране в августе вырос на 0,2% в месячном выражении и на 3,1% — в годовом.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в августе вырос на 4,7% в годовом выражении после роста на 7,7% в июле. В месячном выражении ожидается снижение на 1,6% после июльского роста на 1,5%.

В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 21-22 сентября. По итогам сентябрьской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей в занятости и инфляции.