МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 0,7% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения на 0,2% в месячном выражении.

Динамика августа при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,9%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в сентябре увеличился на 0,8% к предыдущему месяцу. Показатель августа был также пересмотрен: теперь рост оценивается в 2% вместо 1,8%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.