МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу заметно растут на фоне продолжающегося сезона отчетности и после выхода данных о неожиданном увеличении розничных продаж в стране, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля слегка прибавляет в конце недели

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,99%, до 35259,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 14866,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4469,26 пункта.

Оптимизм трейдеров поддерживают данные об объеме розничных продаж в стране, которые увеличились за сентябрь на 0,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 0,2%.

Инвесторы также продолжают оценивать данные финансовой отчетности американских банков. Так, чистая прибыль Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, с начала года подскочила в четыре раза в годовом выражении и составила 17,342 миллиарда долларов. Выручка за этот период выросла на 42%, до 46,7 миллиарда долларов. Акции банка дорожают на 2,5%.

"Сезон отчетности в США пока задает очень позитивный тон. Мы наблюдаем "здоровые" показатели в американском банковском секторе", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam).