МИНСК, 15 окт — ПРАЙМ. Ограничения в области авиации по отношению к Белоруссии негативно сказываются на работе авиакомпаний и пассажирах других стран, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

"Введенные в отношении Беларуси ограничительные меры в области авиации сказались не только на нашей республике. Облетая страну, увеличивая протяженность маршрутов, авиакомпании всего мира наращивают количество выбросов углекислого газа и повышают стоимость перевозки, что непосредственно сказывается на пассажирах", – сказал Авраменко во время участия в Форуме министров в рамках Второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. Форум прошел в формате видеоконференции.

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Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.

Они приняли такое решение после инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот.