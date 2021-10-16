МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина24" заявил, что статья зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева стала вызовом для всей Европы.

По мнению Данилова, статья российского политика про бессмысленность контактов с украинскими властями является "вызовом для всей Европы".

Украинский политик удивлен отсутствием реакции, в частности, властей Германии на эту статью.

"Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы", — считает секретарь СНБО.

Напомним, что статья Дмитрия Медведева вышла в газете "Коммерсант" 11 октября. В ней российский политик подчеркнул, что во главе Украины в настоящее время стоят "невежественные и необязательные люди", которые "постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре".