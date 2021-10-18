ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам первого полугодия 2021 года превысил 26 265 юаней (около 4,08 тысячи долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая. Китай и США обсудили отмену пошлин и санкций

"За первые три квартала 2021 года реальный располагаемый доход на душу населения достиг 26 265 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 10,4%, реальный рост с учетом ценового фактора — 9,7%", — говорится в докладе ведомства.

Доход на душу населения в городах составил 35 946 юаней (5,58 тысячи долларов), номинальный рост 9,5%, реальный рост с учетом ценового фактора – 8,7%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 13 726 юаней (2,13 тысячи долларов), номинальный рост – 11,6%, реальный – 11,2%.

Власти Китая октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.