МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. НАТО демонтирует инфраструктуру отношений с Россией, это чревато возникновением военных конфликтов в мире, заявил "РИА Новости" глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Продолжается инициированное Западом противостояние с Россией. Высылка российских дипломатов из нашего представительства при альянсе стало проявлением враждебности западной политики в отношении РФ", — подчеркнул Климов.

Россия с 1 ноября приостановит работу своего представительства при НАТО

"Эта инфраструктура давала возможность хоть какой-то предсказуемости в отношениях сторон. Теперь же при отсутствии подобной инфраструктуры возникает опасность военных конфликтов, которые могут развиваться лавинообразно и представлять угрозу уже всей глобальной безопасности", — сказал сенатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Он подчеркнул, что решение альянса о высылке российских дипломатов говорит, что нет заинтересованности в диалоге.