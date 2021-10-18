Сенатор рассказал о последствиях демонтажа НАТО отношений с Россией
Сенатор Климов: демонтаж НАТО системы отношений с РФ чреват возникновением военных конфликтов
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. НАТО демонтирует инфраструктуру отношений с Россией, это чревато возникновением военных конфликтов в мире, заявил "РИА Новости" глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Продолжается инициированное Западом противостояние с Россией. Высылка российских дипломатов из нашего представительства при альянсе стало проявлением враждебности западной политики в отношении РФ", — подчеркнул Климов.
По словам сенатора, по вине западных стран идет демонтаж последних элементов, созданных в период международной разрядки, начиная с 1975 года.
"Эта инфраструктура давала возможность хоть какой-то предсказуемости в отношениях сторон. Теперь же при отсутствии подобной инфраструктуры возникает опасность военных конфликтов, которые могут развиваться лавинообразно и представлять угрозу уже всей глобальной безопасности", — сказал сенатор.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Он подчеркнул, что решение альянса о высылке российских дипломатов говорит, что нет заинтересованности в диалоге.
https://1prime.ru/world/20211018/834983741.html
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