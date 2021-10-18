БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Канцлер Ангела Меркель предложила обсудить в рамках "Большой двадцатки" влияние отказа от ископаемых источников энергии на мировую экономику.

"У меня сегодня была видеоконференция с китайским премьер-министром. На ней выяснилось, что у Китая есть обеспокоенность по поводу слишком быстрого перехода от использования в ТЭС угля к газу, потому что тогда мировое потребление в очень короткий срок сильно изменится, что будет иметь эффект на ценообразование. Поэтому мы должны в рамках G20 или в другом международном формате обсудить то, каким будет спрос на энергию при трансформации наших экономик", — заявила Меркель на пресс-конференции с бельгийским премьер-министров Ксавье Беттелем.

Сенатор рассказал о последствиях демонтажа НАТО отношений с Россией

"Тогда нам нужно будет значительно меньше газа", — заявила Меркель.

Китай же рассчитывает стать климатически нейтральным к 2060 году и будет использовать газ до этого момента, добавила она. По ее словам, для того, чтобы иметь представление о том, как будет развиваться ситуация, "неплохо бы разработать определенный план".

Также Меркель отметила, что обсудила с Беттелем вопрос цен на энергоносители в рамках ЕС, который будут обсуждать лидеры ЕС на предстоящем саммите.

"Еврокомиссия представила заключение, которое мы считаем правильным анализом. Теперь нужно некоторые его пункты уточнить, чтобы точно понять, как происходит ценообразование", — заявила Меркель.