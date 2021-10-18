Зеленский надеется, что МВФ утвердит первый пересмотр кредитной программы Украины в ноябре
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КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что исполнительный совет МВФ утвердит первый пересмотр кредитной программы Украины уже в ноябре, что позволит получить 700 миллионов долларов.
Международный валютный фонд в понедельник объявил, что достиг с властями Украины соглашения о первом пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить 700 миллионов долларов.
"Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договоренности в ноябре. Это позволит Украине получить около 700 миллионов долларов и еще раз подтвердит наше тесное сотрудничество", — написал Зеленский в своем Twitter.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://1prime.ru/world/20211018/834986658.html
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