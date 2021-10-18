КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что исполнительный совет МВФ утвердит первый пересмотр кредитной программы Украины уже в ноябре, что позволит получить 700 миллионов долларов.

Международный валютный фонд в понедельник объявил, что достиг с властями Украины соглашения о первом пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить 700 миллионов долларов.

"Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договоренности в ноябре. Это позволит Украине получить около 700 миллионов долларов и еще раз подтвердит наше тесное сотрудничество", — написал Зеленский в своем Twitter.