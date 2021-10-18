МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор из-за подозрений на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО) попросил компетентное ведомство Бельгии не отгружать в РФ корма без ветеринарных сертификатов, а в случае выявления нарушений может ограничить поставки, говорится в сообщении ведомства.

Российская служба указывает на неоднократные случаи выявления ГМО в кормовой продукции из Бельгии — восемь с 2018 года; последний раз незарегистрированные такие компоненты были обнаружены в составе корма для лошадей, произведенного бельгийской компанией Interagri Dumoulin S.A.

"Россельхознадзор неоднократно информировал ветеринарную службу этой страны (Федеральное агентство продовольственной безопасности Бельгии — ред.), что в случае продолжения выявления подобных нарушений поставки кормов и кормовых добавок в Россию могут быть ограничены", — указывает ведомство, указывая, что сообщало бельгийской стороне о необходимости прекращения экспорта генетически модифицированной продукции или прохождения процедуры ее регистрации в РФ.

"Однако соответствующие меры со стороны ветеринарной службой Бельгии приняты не были, о чем свидетельствует очередной случай обнаружения ГМ-компонентов в корме для лошадей", — говорится в сообщении.

Кроме того, по ранее выявленным нарушениям до сих пор не представлено достаточно материалов, а по отдельным случаям реакция с бельгийской стороны в принципе не последовала.

Таким образом, Россельхознадзор с 23 октября запрещает ввоз в Россию продукции предприятия Interagri Dumoulin S.A. Ведомство также направило коллегам из Бельгии письмо с просьбой приостановить с 23 октября отгрузку в РФ кормов и кормовых добавок, если их ввоз осуществляется без ветеринарных сертификатов.