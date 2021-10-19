МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. На фоне энергетического кризиса европейская промышленность перекладывает рост расходов на потребителей. Это довольно рискованная стратегия, ведь в складывающейся ситуации повышается вероятность значительного спада продаж компаний: непонятно, насколько долго покупатели будут мириться с ростом цен. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Европа начала сезон активного забора газа из своих подземных хранилищ

"Самый большой риск, который нам предстоит, — обрушение спроса, учитывая, что волна инфляции доходит до конечного потребителя", — говорят аналитики Societe Generale SA. В октябре наблюдается существенная волатильность цен на электричество и газ, и с наступлением зимы ситуация может усугубиться. Таким образом, возросшие расходы бизнеса и счета за электричество препятствуют экономическому восстановлению. В результате возникает риск рекордной инфляции.

Последствия энергетического кризиса станут очевидны лишь в третьем квартале, но ряд компаний уже оказались в стесненных обстоятельствах. В частности, норвежская химическая компания Yara International снизила выпуск аммиака в Европе на 40% в связи с повышением газовых цен, и некоторые клиенты уже сокращают количество заказов. Лидер европейского химпрома BASF тоже снижает обороты. Французский роизводитель стройматериалов Saint-Gobain посчитал, что из-за энергокризиса расходы во втором полугодии повысятся на 1,1 миллиарда евро. А шведский производитель бумаги Klippans Bruk планирует на треть сократить персонал, снизив объемы производства.