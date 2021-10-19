МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Джанет Йеллен заявила о необходимости повышения лимита на государственный долг страны или приостановки действия такого лимита.
"Необходимо, чтобы Конгресс принял меры для повышения или приостановки действия долгового лимита так, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе уверенность в способности правительства выполнять свои обязательства ", — заявила она в письме, обращенном к Конгрессу США.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов. В своем письме Йеллен отметила, что мера дает "уверенность в том, что Минфин сможет и далее финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года", однако это лишь "временная передышка". Минфину до 3 декабря придется "принять чрезвычайные меры", говорится в письме.
https://1prime.ru/world/20211019/834988805.html
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