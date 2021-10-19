Доля Турции в мировом экспорте впервые превысила 1%
Доля Турции в мировом экспорте впервые в истории республики превысила 1%
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АНКАРА, 19 окт — ПРАЙМ. Доля Турции в мировом экспорте впервые в истории республики превысила 1%, заявил министр торговли страны Мехмет Муш во вторник.
"Доля Турции в мировом экспорте впервые в истории республики превысила 1%. Этот показатель в 1980 году составил 0,14%, в 2000 году — 0,43%. Сейчас турецкая продукция экспортируется по всему миру. Это успех Турции", — написал Муш в Twitter.
https://1prime.ru/world/20211019/834991357.html
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