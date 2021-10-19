МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В один прекрасный день рынки заплатят цену за политику, которую сейчас проводят Федеральная резервная система и Конгресс США. Из-за чрезмерной денежной массы и растущей инфляции рынки США могут столкнуться с серьезными проблемами, предупредил он. Об этом рассказал миллиардер и инвестор-активист Карл Айкан в интервью телеканалу CNBC.

Он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе они определенно зайдут в тупик.

"Я действительно думаю, что будет кризис, судя по тому, как мы действуем, как мы печатаем деньги, как мы идем к инфляции. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите инфляцию вокруг себя, и я не знаю, как вы справитесь с этим в долгосрочной перспективе", сказал Айкан.

Федеральная резервная система и Конгресс США выделили триллионы долларов в виде стимулов для спасения экономики от пандемии COVID-19.

Карл Айкан известен как один из самых успешных инвесторов-активистов, или "корпоративных рейдеров". Айкан находит неэффективные компании, скупает их акции, продавливает перестановки в руководстве, после чего продает подорожавшие бумаги. Он покупал крупные, нередко контрольные пакеты акций компаний из разных сфер экономики. Среди инвестиций бизнесмена была компания Apple — Айкан купил 4,7 миллионов ценных бумаг корпорации, после чего добился обратного выкупа на сумму в 150 миллиардов долларов.