Годовая инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась до 3,1%
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась ниже прогноза
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась до 3,1% с 3,2% в августе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,7% в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,2%, месячную — 0,4%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил по итогам сентября 2,9% после 3% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,3% после роста на 0,6% в августе.