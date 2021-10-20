МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась до 3,1% с 3,2% в августе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ждут роста запасов нефти в США

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,7% в августе.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,2%, месячную — 0,4%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил по итогам сентября 2,9% после 3% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,3% после роста на 0,6% в августе.