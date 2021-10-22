МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу торгуются разнонаправленно, в то время как инвесторы оценивают данные макростатистики и корпоративные новости в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций подрастает после решения ЦБ по ключевой ставке

По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,39%, до 35740,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,38%, до 15158,3 пункта. А индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на символические 0,04%, до 4551,8 пункта, в то же время минутами ранее показатель, напротив, снижался.

С одной стороны, акции Intel падают в цене более чем на 10,3% после того, как компания сообщила, что дефицит компонентов оказывает давление на поставки компьютеров Intel, а ужесточение госрегулирования в Китае негативно отражается на продаже микросхем.

Кроме того, ценные бумаги компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, дешевеют на 23%. Ранее компания сообщила, что изменение правил конфиденциальности Apple нанесут ущерб рекламному бизнесу Snap, так как рекламодателю стало труднее оценивать свои кампании. На этом общем негативном фоне снижаются в цене и акции таких соцсетей как Facebook и Twitter – на 5,5% и 4,3% соответственно.

В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, в октябре вырос до 57,3 пункта с 55 пунктов месяцем ранее. В том числе PMI в сфере услуг подскочил до 58,2 пункта с 54,9 пункта.

Не добавляет инвесторам уверенности и ожидания возможного ужесточения кредитно-денежной политики мировых регуляторов. Так, аналитик First Rand Bank Шевон Редфорд (Siobhan Redford) отметила агентство Блумберг, что текущая ситуация с ускорением инфляции и частичным замедлением восстановления экономики ставят перед регуляторами трудный выбор, и неправильное решение может привести к "разрушительным экономическим последствиям".