МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Если Евросоюз задержит или сократит фоновую помощь Польше, это окажет сильное влияние на валюту и экономику страны, пишет агентство Bloomberg.

Такие меры страны ЕС могут принять после решения Конституционного суда Польши. Напомним, что суд признал верховенство польских законов над европейскими.

При "неблагоприятном сценарии" финансирование западноевропейской страны будет приостановлено до конца 2023 года, но затем — возобновится.

По оценке экономиста Матеуша Урбана, в таком случае злотый может потерять более 12% к доллару уже в первой половине следующего 2022 года.

Помимо этого, такая приостановка помощи стране подстегнет инфляцию, отмечает эксперт.

Урбан заявляет, что рост ВВП может сократится в совокупности на 1,4 процентных пункта в течение следующих двух лет. Общий объем производственных потерь до 2026 года составит 170 миллиардов злотых или 8% ВВП Польши.

Он также видит признаки скорого выхода Польши из состава ЕС, что тоже увеличивает нестабильность на рынке. При этом он называет такую возможность "крайне маловероятной".