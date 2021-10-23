КИЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Правительство Украины объявило конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", соответствующая вакансия опубликована на сайте министерства энергетики страны.

"Объявляется конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", — говорится в описании.

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Также потенциальный кандидат не может в течение предыдущих пяти лет входить в состав органов управления НАК "Нафтогаз Украины" или аффилированных с ним юридических лиц.

Ранее правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", кабмин будет выполнять его функции до отбора новых независимых членов наблюдательного совета. До этого наблюдательный совет компании решил прекратить полномочия независимых членов — Клэр Споттисвуд, Людо Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа по собственному желанию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство не планирует отказываться от назначения иностранцев в наблюдательные советы государственных компаний.