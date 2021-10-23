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В Великобритании решили, что Евросоюз ждет распад
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Британская журналистка Шерелл Джейкобс высказалась в The Telegraph о судьбе Европейского союза. По ее мнению, организацию ждет моральное устаревание или даже распад. Евросоюз... ПРАЙМ, 23.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, ес, великобритания
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Британская журналистка Шерелл Джейкобс высказалась в The Telegraph о судьбе Европейского союза. По ее мнению, организацию ждет моральное устаревание или даже распад.
Евросоюз журналистка посчитала неудавшейся "диснеевской сказкой" и порадовалась, что Великобритании "посчастливилось сбежать, пока у нее еще была такая возможность".
Джейкобс уверена, что Евросоюз стоит на пороге кризиса, который угрожает жизни ЕС, и если не разрушится, то, как минимум, морально устареет.
По ее словам, Европейский союз допустил три ошибки активным вмешательством в экономику стран-членов, претензией на глобальную значимость, нерациональными ограничениями во время пандемии.