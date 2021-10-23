МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Британская журналистка Шерелл Джейкобс высказалась в The Telegraph о судьбе Европейского союза. По ее мнению, организацию ждет моральное устаревание или даже распад.

Украина может обеспечить до 146 миллиардов кубов газа в Европу

Джейкобс уверена, что Евросоюз стоит на пороге кризиса, который угрожает жизни ЕС, и если не разрушится, то, как минимум, морально устареет.

По ее словам, Европейский союз допустил три ошибки активным вмешательством в экономику стран-членов, претензией на глобальную значимость, нерациональными ограничениями во время пандемии.