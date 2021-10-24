МОСКВА, 24 око — ПРАЙМ. США превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя решение госдепа по визам для россиян.

"Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — заявила она. В МИД прокомментировали "бесстыдные" обвинения США

Ранее госдепартамент США внес граждан России, которые желают подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities ("бездомные национальности") и уточнил, что теперь россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве. В список "бездомных" попали 10 государств, включая Кубу, Иран, Ливию, Сомали и Сирию.

По словам Захаровой, в госдепе "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить". Многие годы американские дипломаты разрушали систему оказания консульских услуг в РФ, пояснила представитель МИД России. "Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?" — добавила она.

При этом речь идет не только о сокращении туризма, но и о нанесении удара по спорту, науке, культурному обмену. "Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики? Ведь как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона", — написала Захарова.