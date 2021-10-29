МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, вырос на 3% по сравнению со вторым кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Аналитики оценили рост ВВП еврозоны

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали увеличения показателя на 2,1%. Показатель за второй квартал был пересмотрен до 1,3% с 1,1%.

В то же время Insee указывает, что в третьем квартале 2021 года ВВП Франции был на 0,1 процентного пункта ниже докризисного уровня четвертого квартала 2019 года.

Insee также указывает, что экспорт за квартал увеличился на 2,3%, а импорт немного сократился — на 0,1%.