ВВП Франции в третьем квартале вырос лучше прогноза
ВВП Франции в третьем квартале вырос на 3% к предыдущему кварталу - лучше прогноза
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, вырос на 3% по сравнению со вторым кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали увеличения показателя на 2,1%. Показатель за второй квартал был пересмотрен до 1,3% с 1,1%.
В то же время Insee указывает, что в третьем квартале 2021 года ВВП Франции был на 0,1 процентного пункта ниже докризисного уровня четвертого квартала 2019 года.
Insee также указывает, что экспорт за квартал увеличился на 2,3%, а импорт немного сократился — на 0,1%.
https://1prime.ru/world/20211029/835069751.html
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