ВВП Германии в третьем квартале вырос на 2,5% в годовом выражении
ВВП Германии в третьем квартале ожидаемо вырос на 2,5% в годовом выражении
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале 2021 года поднялся на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении также на 2,5%, а в квартальном — на 1,8%.
Рост ВВП во втором квартале был пересмотрен до 10,3% с 9,6%, с учетом сезонных корректировок — до 9,8% с 9,2%. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок за второй квартал была улучшена до 1,9% с 1,5%.
https://1prime.ru/world/20211029/835071496.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook