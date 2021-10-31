МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Главы государств и правительств стран "Большой двадцатки" примут меры для "полного вовлечения" мигрантов, а также признают необходимость предотвращения нелегальной миграции, говорится в итоговом коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости. Лидеры G20 согласовали меры по восстановлению мировой экономики

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

"Мы обязуемся предпринимать шаги для поддержки полного вовлечения мигрантов, в том числе рабочих мигрантов, беженцев, в то, что касается наших усилий по реагированию на пандемию и восстановлению экономики в духе международного сотрудничества и в соответствие с национальными законодательствами, условиями и политикой. Мы должны обеспечить мигрантам полное уважение прав человека и фундаментальных свобод независимо от их миграционного статуса", — говорится в коммюнике.

В соответствии с документом, лидеры G20 также признали важность предотвращения потоков нелегальной миграции и незаконного ввоза мигрантов.

"Большая двадцатка" (Group of 20, G20) — неформальный клуб, состоящий наиболее крупных и влиятельных экономически развитых и развивающихся стран. Работа объединения началась по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году как ежегодная встреча министров финансов 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония) и ЕС.

Испания, а также такие международные организации как ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет по финансовой стабильности имеют статус постоянных наблюдателей при G20.