БРЮССЕЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. ЕС и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, сообщила в своём Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В США определили "роль" России в европейском газовом кризисе

"Рада сообщить, что президент США Джо Байден и я достигли договорённости о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий", — написала она.

В ходе выступления по итогам встречи фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия планирует разработать предложения о приостановке действия пошлин, введённых на товары из США. По ее словам, это

По ее словам, США также решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза. По ее словам, это позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018 году.

"В след за этим решением США, я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили", — отметила она.

Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США в ВТО по пошлинам на сталь и алюминий.

"Я также рада присоединиться к президенту (США Джо) Байдену в объявлении о приостановке наших споров по этому вопросу во Всемирной торговой организации", — заявила она.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что США и ЕС обязались заключить соглашение по торговле сталью и алюминием на углеродной основе.

"США и ЕС обязались заключить соглашение по торговле сталью и алюминием на углеродной основе", — заявил он.

Он также подверкнул, что договоренности с ЕС помогут ограничить попадание "грязной" стали на рынки и противостоять тем, кто занимается демпингом на рынке.

"Эти договоренности… ограничат доступ "грязной" стали на наши рынки из стран, таких как Китай, и помогут противостоять странам, которые занимаются демпингом стали на наши рынки", — отметил Байден.

США при Дональде Трампе в начале 2018 года ввели пошлины на импорт металлической продукции из Европы в 25% для стальной продукции и 10% — для алюминиевой. Брюссель ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Америки. Эти меры затронули торговлю на несколько миллиардов евро в год.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен после прошедшего в начале лета саммита ЕС-США сообщила, что Евросоюз приостановит действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию, на полгода. Как она отметила, за это время необходимо было договориться и по американским пошлинам.