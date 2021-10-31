РИМ, 31 окт — ПРАЙМ. Страны G20 согласились развивать взаимодействие в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Риме, оказавшемся в расположении РИА Новости. Лидеры G20 согласовали меры по восстановлению мировой экономики

"Мы признаем растущую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в наших обществах. В этом контексте мы подчеркиваем необходимость бороться с возросшими угрозами безопасности в цифровой среде, в том числе со стороны программ-вымогателей (вредоносное программное обеспечение, при помощи которого преступники вынуждают людей выплачивать им деньги в обмен на прекращение хакерской атаки) и других форм киберпреступности. С учетом этого мы будет работать над укрепление двустороннего и международного сотрудничества, чтобы обезопасить наши ИКТ, бороться с общими уязвимостями и угрозами, а также киберпреступностью", — говорится в документе.

Также стороны отметили важность обеспечения свободного перемещения данных, в том числе трансграничного, при одновременном развитии защиты личных данных, личной безопасности и интеллектуальных прав и сближении регуляторных практик разных стран.

"Мы вполне осознаем преимущества, которые обещает ответственное использование и развитие надежного, выстроенного вокруг человека искусственного интеллекта, и будем продвигать реализацию принципов Большой двадцатки для сферы искусственного интеллекта", — говорится в коммюнике.