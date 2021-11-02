МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Казахстана по итогам текущего года должен выйти на рекордные показатели, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Казахстанская авиакомпания заявила о дефиците авиатоплива

Оборот торговли двух стран вернулся к росту, на сегодняшний день показатель уже превысил 16 миллиардов долларов, отметил российский премьер.

"И по итогам года, абсолютно уверен,…мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", — сказал Мишустин.

Мамин в свою очередь отметил необходимость реализовывать имеющийся потенциал во взаимной торговле России и Казахстана. "Уверен, что до конца года мы выйдем с вами на объем торговли более, чем 20 миллиардов долларов… Все возможности для этого имеются", — заявил он.

Мишустин отметил, что есть много возможностей для конструктивной работы. Он выразил надежду на то, что отношения двух стран выйдут на более высокий уровень. В качестве перспективных рассматривается много отраслей. По словам премьера, "это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления".

Глава правительства России также отметил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусом.

"Налажено производство вакцины "Спутник V" на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 миллионов доз вакцины уже выпущено", — сказал Мишустин.

Он выразил уверенность, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.