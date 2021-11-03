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2021-11-03T13:09:00+03:00

2021

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Евростат сообщил о снижении безработицы в еврозоне в сентябре

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Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4% с показателя августа в 7,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 03.11.2021

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60