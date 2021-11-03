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Евростат сообщил о снижении безработицы в еврозоне в сентябре
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Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4% с показателя августа в 7,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 03.11.2021
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4% с показателя августа в 7,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.