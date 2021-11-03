МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4% с показателя августа в 7,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.