МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Британские производители мяса начали вывозить туши для разделки за границу из-за нехватки мясников, сообщила Британская ассоциация производителей мяса (BMPA).

Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit. По оценке BMPA, стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.

"В сентябре BMPA сообщила Trans.INFO (транспортно-логистический портал — ред.), что нехватка рабочей силы в Великобритании может вынудить мясопереработчиков экспортировать туши для разделки за границу, прежде чем их перевезут обратно в Великобританию для продажи. Этот процесс сейчас происходит", — говорится в сообщении ВМРА в Twitter.

Еще в конце октября советник Национальной ассоциации свиноводства Чарли Дьюрист говорил о том, что нехватка рабочей силы приводит к все большему скоплению животных на фермах, многие из которых подошли к пределу вместимости.

Представители торговой отрасли Великобритании призывали правительство организовать саммит для решения проблемы с поставками продовольствия, вызванного нехваткой рабочей силы. Как заявлял глава отдела торговой политики Британских торговых палат Уильям Бейн, структурные проблемы так существенны, что риски для цепочек поставок будут нарастать с приближением Рождества.

Ранее крупнейшие продовольственные ассоциации Великобритании обратились к британским властям с просьбой ввести 12-месячную визу для восстановления после COVID-19. Однако, как сообщали РИА Новости в британском министерстве внутренних дел, власти не намерены вводить такую визу. При этом правительство Великобритании одобрило выдачу 800 краткосрочных виз мясникам и 5,5 тысячи виз работникам птицеферм.