ПЕКИН, 4 ноя — ПРАЙМ. Китай смог довольно быстро восстановиться после эпидемии коронавируса и внес значимый вклад в стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также в восстановление мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Четвертого китайского международного импортного ЭКСПО. Ученые выяснили, сколько лет у человечества отобрал COVID-19

"Китай преодолел влияние эпидемии COVID-19 и содействовал инновационному развитию внешней торговли, КНР стала единственной крупной экономикой в мире, добившейся положительного роста торговли товарами в прошлом году", — заявил китайский лидер в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что Китай также "внес важный вклад в обеспечение стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также содействовал восстановлению мировой экономики".

Выставка проходит в Шанхае в период с 4 по 10 ноября, в ней принимают участие около 3 тысяч предприятий из 127 стран и регионов, кроме того, 58 стран и три международные организации представляют национальные онлайн-экспозиции. Россию на ЭКСПО представляют более 30 компаний, примерно половина из них — в онлайн-формате. На стендах ЭКСПО в офлайн формате свою продукцию представляют Ростовский пивзавод "Солнечный", ТК Байкал Аква, "Жировой комбинат", ТПК "Сава", НПО "Биомедицинские инновационные технологии", "Дмитровский молочный завод", ТК "Красная линия" и ряд других.

Идея проведения ЭКСПО была анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года как демонстрация стремления Китая к наращиванию импорта и укреплению бизнес-сотрудничества с другими странами, приверженности расширению открытости рынка для иностранных товаров, экономической глобализации и созданию мировой экономики открытого типа.