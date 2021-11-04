ПЕКИН, 4 ноя — ПРАЙМ. Китай намерен наращивать импорт из соседних стран, сокращать негативный список для иностранных инвестиций и последовательно расширять открытость таких сфер, как телекоммуникации и медицина, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Четвертого китайского международного импортного ЭКСПО. В Китае заявили о вкладе страны в восстановление мировой экономики

Китайский лидер указал, что решимость Китая делиться возможностями развития с миром никогда не изменится, как и решимость продвигать экономическую глобализацию.

"Китай будет уделять больше внимания расширению импорта и способствовать сбалансированному развитию торговли", — заявил китайский лидер в своем видеообращении.

Он указал, что Китай увеличит число инновационных демонстрационных зон для продвижения импортной торговли, оптимизирует перечень импортных розничных товаров для международной интернет-торговли, а также "увеличит импорт из соседних стран".

"Китай будет способствовать интеграции внутренней и внешней торговли, развивать электронную торговлю "Шелкового пути", выстраивать современную логистическую систему и развивать возможности трансграничной логистики", — добавил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет сокращать негативный список для иностранных инвестиций и последовательно расширять открытость таких сфер услуг, как телекоммуникации и медицина.

Китай, по его словам, пересмотрит и расширит каталог отраслей, поощряющих иностранные инвестиции, чтобы направить больше иностранного капитала в передовое производство, современные сферы услуг, высокие технологии, энергосбережение и охрану окружающей среды, а также в центральные, западные и северо-восточные регионы Китая.

"Китай будет активно участвовать в сотрудничестве в рамках таких механизмов, как ООН, ВТО, G20, АТЭС и ШОС, а также способствовать обсуждению вопросов в области укрепления торговли и инвестиций, цифровой экономики, экологии", – указал он.

Помимо этого, Китай будет поддерживать "справедливое распределение и беспрепятственную торговлю в глобальном масштабе основными медицинскими товарами, включая вакцины".