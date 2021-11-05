МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Безработица в США в октябре снизилась до 4,7% с 4,8% в сентябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 450 тысяч после роста на 194 тысячи месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. В Госдепе дали оценку диалогу США и России по стратегической стабильности

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 5 ноября, в 15.30 мск.

В 10.00 мск министерство экономики и технологий Германии обнародует данные о промышленном производстве в стране. Прогнозируется, что показатель в сентябре вырос на 1% в месячном выражении после падения на 4% ранее.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в сентябре. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,3% после такого же увеличения в августе, а в годовом — на 1,5%.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на одну – до 444 агрегатов.