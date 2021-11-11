Байден подпишет закон о триллионых инвестициях в инфраструктуру
Байден в понедельник подпишет закон о триллионых инвестициях в модернизацию инфраструктуры страны
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует 15 ноября подписать закон о триллионных инвестициях в модернизацию инфраструктуры страны, сообщил Белый дом.
На церемонию, которая ознаменует собой главное достижение президентства Байдена, приглашены законодатели от обеих партий, работавшие над инициативой, губернаторы и мэры, представители профсоюзов и деловых кругов.
Байден в своем выступлении собирается говорить о выгодах, которые сулит план рядовым американцам – от создания "миллионов хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест для трудового народа" до "крупнейших за десятилетия вложений в дороги и мосты", "беспрецедентных инвестиций в экологически чистую энергетику".
Законопроект, предусматривающий инвестиции в инфраструктуру в размере более триллиона долларов за десять лет, был на прошлой неделе — вслед за сенатом — утвержден палатой представителей и поступил на подпись президенту. На рассмотрении конгресса находится еще одна инициатива Байдена – законопроект о выделении 1,75 триллиона долларов на социальные нужды и экологию.
https://1prime.ru/world/20211111/835183263.html
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