МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует 15 ноября подписать закон о триллионных инвестициях в модернизацию инфраструктуры страны, сообщил Белый дом. Байден назвал борьбу с инфляцией приоритетом своей политики

На церемонию, которая ознаменует собой главное достижение президентства Байдена, приглашены законодатели от обеих партий, работавшие над инициативой, губернаторы и мэры, представители профсоюзов и деловых кругов.

Байден в своем выступлении собирается говорить о выгодах, которые сулит план рядовым американцам – от создания "миллионов хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест для трудового народа" до "крупнейших за десятилетия вложений в дороги и мосты", "беспрецедентных инвестиций в экологически чистую энергетику".

Законопроект, предусматривающий инвестиции в инфраструктуру в размере более триллиона долларов за десять лет, был на прошлой неделе — вслед за сенатом — утвержден палатой представителей и поступил на подпись президенту. На рассмотрении конгресса находится еще одна инициатива Байдена – законопроект о выделении 1,75 триллиона долларов на социальные нужды и экологию.