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2021
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Аналитики ждут роста ВВП Великобритании в третьем квартале
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,8% в годовом выражении, а в квартальном — на 1,5%, полагают опрошенные порталом... ПРАЙМ, 11.11.2021
экономика, мировая экономика, новости, ввп, великобритания, статистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,8% в годовом выражении, а в квартальном — на 1,5%, полагают опрошенные порталом Daily FX аналитики.
Соответствующие данные национальное статистическое бюро страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует в четверг, 11 ноября, в 10.00 мск.
В то же время ONS также обнародует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в сентябре промпроизводство страны выросло на 0,2% в месячном выражении и на 3,1% — в годовом.