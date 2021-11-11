МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,8% в годовом выражении, а в квартальном — на 1,5%, полагают опрошенные порталом Daily FX аналитики. Дефицит бюджета США уменьшился перед дебатами о лимите госдолга

Соответствующие данные национальное статистическое бюро страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует в четверг, 11 ноября, в 10.00 мск.

В то же время ONS также обнародует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в сентябре промпроизводство страны выросло на 0,2% в месячном выражении и на 3,1% — в годовом.