МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG приходящаяся на акционеров по итогам 2020-2021 финансового года (завершился 30 сентября) выросла в годовом выражении в 1,5 раза и достигла 6,161 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. ArcelorMittal отчиталась о прибыли за девять месяцев

Разводненная прибыль на акцию составила 7,59 евро против 4,93 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 12,7% — до 62,265 миллиарда евро.

В то же время чистая прибыль Siemens за четвертый квартал прошедшего фингода сократилась на 33,6% год к году — до 1,167 миллиарда евро при прогнозе в 1,23 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 1,43 евро против 2,17 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка поднялась при этом на 17,7% — до 17,444 миллиарда евро, прогноз составлял 16,82 миллиарда.

Компания ожидает, что в текущем финансовом 2021-2022 году трудности для их бизнеса из-за COVID-19 и перебоев в цепи поставок ослабнут. Siemens прогнозирует рост сопоставимой выручки на 4-6% (без учета курсового эффекта и влияния портфеля).

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене, число сотрудников (по данным на конец сентября 2021 года) составляет 303 тысячи человек.