МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%, следует из осеннего прогноза ЕК. Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России

Оценка на 2022 год повышена до 4,5% с майских 4,3%, в 2023 году ожидается рост на 3,5%.

Прогноз роста для развитых экономик остается сильным — на уровне 5,4% в 2021 году, что отражает возобновление активности сектора услуг и устойчивую поддержку. "Однако восстановление в некоторых случаях будет менее выраженным и затронет 2022 год", — говорится в отчете. В 2022 году рост ВВП развитых экономик замедлится до 3,9%, в 2023 году — до 2,4%.

Развивающиеся экономики в текущем году, как прогнозируется, продемонстрируют рост на 6%, в 2022 году — на 4,8%, в 2023 году — на 4,4%, говорится в докладе.

Мировая торговля товарами вернулась к доковидным отметкам в последнем квартале 2020 года, а в первом полугодии 2021 года показывала более быстрый рост, чем ожидалось, говорится в прогнозе. При этом последние данные указывают на замедление такой тенденции за счет перебоев в сфере транспорта и цепочек поставок, а также переориентации расходов в сторону сферы услуг, считает ЕК.

В целом ожидается, что мировой объем производства вернется к допандемическим уровням в 2021 году за счет сильного восстановления в США и Китае, говорится в релизе.

Еврокомиссия улучшила оценку роста экономики еврозоны на 2021 год до 5,0%, но ухудшила на 2022 год — до 4,3% по сравнению с предыдущим прогнозом.

Еврокомиссия также дала новый прогноз на 2023 год — годовой темп роста ВВП еврозоны опустится до 2,4%.

Летом ЕК ожидала подъёма ВВП в текущем году на 4,8% и на 4,5% в 2022 году.

Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2021 год — ожидает роста на 5,8% против майских 6,3%, следует из осеннего прогноза ЕК.

Оценка на 2022 год повышена до 4,5% с майских 3,8%, в 2023 ожидается рост на 2,4%.

Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2021 год на уровне в 7,9%, при этом ухудшила ожидания по 2022 году до 5,3% с 5,4%, следует из осеннего экономического доклада ЕК.

На 2023 год Еврокомиссия прогнозирует рост китайской экономики также на 5,3%. В 2020 году, по оценке ЕК, рост составил 2,3%.