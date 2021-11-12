ПЕКИН, 12 ноя — ПРАЙМ. Пекинская фондовая биржа, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, откроется 15 ноября, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте биржи. Фондовые биржи АТР закрыли торги ростом

"В настоящее время Пекинская фондовая биржа готова к открытию, которое запланировано на 15 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в первый день открытия биржи на ней будут котироваться акции 81 компании.

Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов).

В Китае на данный момент функционируют три фондовые биржи: в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.