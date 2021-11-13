ВАРШАВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита, заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM. Путин исключил причастность российских авиакомпаний к перевозке беженцев

Ранее Польша закрыла переход Кузница на границе с Белоруссией, возле которого собралось большое количество беженцев.

По словам главы польского МВД, Белоруссия является важным транзитным государством. В случае остановки ж/д сообщения Белоруссия может лишиться транзита, в том числе, из Китая.

"Мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму", — заявил Каминьский и пригрозил Минску полной изоляцией, политической и экономической, если власти Белоруссии не закончат "такого типа действия".

Он подчеркнул, что Варшава может закрыть не только очередные переходы, но и железнодорожное движение. При этом у Польши имеется еще несколько инструментов давления на белорусские власти, закрытие перехода в Кузнице было первым предупредительным сигналом для Минска, заявил Каминьский.