ТОКИО, 15 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда провел встречу с коллегой из США Джиной Раймондо, стороны договорились о создании торгово-промышленного партнерства, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства экономики Японии. Счетная палата оценила влияние денежно-кредитной политики США на Россию

"При помощи Японо-американского торгово-промышленного партнерства (JUCIP, Japan-US commercial and industrial partnership) обе страны смогут повысить конкурентоспособность, устойчивость, безопасность своих экономик, совместно участвовать в решении глобальных вызовов, таких как изменение климата, обещают сохранять свободный и справедливый экономический порядок во имя процветания", — говорится в документе.

Партнерство будет продвигать инновации в цифровых и передовых технологиях, а также устойчивость цепочек поставок в таких отраслях, как полупроводники, 5G и других. Партнерство должно будет продвигать развитие "зеленых технологий" и связанных с ними технологий.

Стороны договорились начать переговоры для решения вопроса о пошлинах на сталь и алюминий при их ввозе в США.