Министр энергетики Бразилии исключил возможность вступления в ОПЕК
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АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 17 ноя — ПРАЙМ. Бразилия не планирует в настоящий момент вступать в ОПЕК, но твердо решила взаимодействовать с организацией в формате сотрудничества, заявил журналистам министр энергетики и горнорудной промышленности страны Бенто Коста Лима Альбукерке.
"На данный момент нет планов вступать в ОПЕК. Но мы продолжаем работать с ними в формате сотрудничества", — сказал министр на полях конференции ADIPEC, отвечая на вопрос о планах страны вступить в ОПЕК.
Он подчеркнул, что Бразилия является седьмым по величине производителем и экспортером нефти в мире. "Поэтому мы решили, что должны иметь хорошие отношения с ОПЕК и ОПЕК+", — добавил министр.
Президент Бразилии Жаир Болсонару в октябре 2019 года заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК. По его мнению, у Бразилии есть для этого потенциал, так как на ее территории есть большие запасы нефти. Однако эти заявления тогда не получили дальнейшего развития.
https://1prime.ru/world/20211117/835238623.html
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