КИШИНЕВ, 17 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел Николай Попеску заявил в среду, что Кишинев намерен устранить торговые барьеры и ограничения для взаимной торговли с Россией. Тариф на теплоэнергию в Молдавии может взлететь на 60%

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица неоднократно призывала к устранению торговых ограничений с Россией и СНГ. Вице-премьер Попеску обсудил этот вопрос в ходе встречи с сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии, министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

"Особое внимание мы уделили теме облегчения экспорта молдавской продукции на российский рынок. В этом контексте я подчеркнул важность устранения барьеров и ограничений для взаимной торговли, таких как импортные пошлины на определенные категории товаров", — написал Попеску после встречи в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, Патрушев подчеркнул открытость российских властей для решения существующих проблем в двусторонней торговле.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на поставки ряда товаров из Молдавии, этот период несколько раз продлевался в результате переговоров между Кишиневом и Москвой на разных уровнях. Он прекратил действовать с апреля 2021 года.