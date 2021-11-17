МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, ускорилась до 4,1% — рекордного уровня с июля 2008 года — с 3,4% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ, и предварительной оценкой. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.

За октябрь потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2% с 1,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 2,1%.