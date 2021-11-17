ПАРИЖ, 17 ноя — ПРАЙМ. Франция приняла к сведению решение немецкого регулятора приостановить процесс сертификации оператора "Северного потока-2", оно не требует комментариев Парижа, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Рейтер: начало работы "Северного потока-2" может быть отложено до марта

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован в качестве независимого только при условии реорганизации правовой формы в соответствии с законами ФРГ: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором пролегающей по территории Германии части газопровода и заново подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

"Мы приняли к сведению это решение, которое не требует комментариев Франции", — отметил Атталь на брифинге в среду.

"Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. На данный момент его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить политизацию "Северный поток-2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.