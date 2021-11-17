БЕРЛИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Экспорт из Германии в Россию вырос почти на 14% за первые девять месяцев этого года, а импорт из РФ и Казахстана в ФРГ увеличился более чем на 45%, говорится в заявлении на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV) — ассоциации, которая объединяет немецкие компании в восточной Европе и на постсоветском пространстве. В Париже не комментируют решение по сертификации "Северного потока-2"

"Экспорт в Россию выросли почти на 14 процентов. В импорте самый большой рост наблюдается из России и Казахстана, более 45 процентов", — говорится в сообщении.

Указывается, что роль в этом играют "выросший спрос на энергоресурсы и сырье, рост цен на импорт".