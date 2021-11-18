МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Иммиграционные органы Японии планируют в 2022 году расширить список сфер занятости для иностранных рабочих, при трудоустройстве в которые срок их пребывания в стране не будет ограничен пятью годами, как сейчас, а также откроет возможность пригласить к себе членов семьи, пишет издание "Никкэй". Власти Японии будут выплачивать компенсации для сдерживания цен на бензин

В 2019 году в Японии вступил в силу закон, позволяющий компаниям нанимать узкоспециализированных иностранных рабочих. Закон распространяется на 14 сфер, в том числе строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность, клининг, рыболовство и другие. При трудоустройстве в 12 из 14 этих отраслей срок пребывания иностранного работника в Японии жестко ограничивался пятью годами.

Кроме этого, иностранец, занятый в указанных в законе сферах, не мог пригласить для проживания в Японии свою семью, как это делают высококвалифицированные иностранные специалисты. Единственным исключением являются две сферы – строительство и судостроительство. При занятости в этих отраслях работники имеют право продлевать визу неограниченное число раз, а по прошествии 10 лет и успешной сдачи экзаменов на квалификацию получить постоянный вид на жительство.

Однако в связи с острой нехваткой рабочих кадров, в частности, на фоне стареющего населения, власти Японии задумались над тем, чтобы снять ограничения на срок пребывания иностранных сотрудников в 13 из 14 отраслей, а также позволить им приглашать семьи. Единственным исключением является наем сиделок на долгосрочный период – для них предполагается другая схема продления срока пребывания, однако смогут ли и они приглашать в Японию семьи, не указывается.

Издание отмечает, что если данные изменения вступят в силу, то число иностранных рабочих в этих отраслях может достигнуть 300 тысяч во второй половине 2020-х годов.