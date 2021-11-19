МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Независимое Бюджетное управление конгресса (CBO) не согласилось с президентом Джо Байденом, который утверждает, что готовящийся законопроект по социальным, природоохранным и прочим расходам на $1,75 триллиона полностью окупятся. Байден обвинил энергокомпании в завышении цен на топливо

По расчетам экспертов управления, принятие законопроекта приведет к увеличению дефицита федерального бюджета на $367 миллиардов в течение десяти лет. При этом президент и его администрация утверждают, что законопроект окупится за счет включенных в него мер по сбору дополнительных $400 миллиардов налогов. Но в Бюджетном управлении конгресса считают, что указанные меры принесут только $127 миллиардов.

В четверг демократы, контролирующие палату представителей с небольшим перевесом, провели законопроект через профильный комитет.

Как предполагается, если спикер Нэнси Пелоси наберет достаточное количество голосов среди умеренных демократов, голосование по законопроекту в палате представителей пройдет в ближайшее время. После этого законопроект рассмотрят в сенате, где перед принятием его скорее всего урежут.