НУР-СУЛТАН, 19 ноя — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС проделали большую работу по развитию транспортного потенциала, что привело к опережающему росту показателей транзита, считает премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Премьер Белоруссии призвал ЕАЭС замещать импорт из третьих стран

Выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета, Мамин напомнил об утверждении в августе дорожной карты по реализации транспортной политики ЕАЭС на 2021-2023 годы. Дорожная карта предусматривает широкий спектр мероприятий, призванных обеспечить глубокую интеграцию транспортных систем стран объединения и повысит их конкурентоспособность в глобальном контексте.

"Казахстанской стороной активно ведется работа по модернизации существующей инфраструктуры, и к 2030 году мы намерены завершить реконструкцию всех транспортных коридоров. В рамках мер по укреплению транзитного потенциала Казахстана активно ведется работа по устранению узких мест в железнодорожной инфраструктуре. Для повышения транзитных перевозок по направлению Китай – Казахстан – Россия – Беларусь — страны Европы уже в этом году начата работа по строительству новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал. Данный проект увеличит пропускную способность в направлении в два раза", — сказал Мамин. Интернет-трансляцию заседания вела Евразийская экономическая комиссия.

По его словам, модернизируется также 840-километровый участок Достык-Мойынты, который является частью транзитного коридора Китай — Европа.

"В значительной части в результате мер мы наблюдаем опережающий рост показателей транзита по территории наших стран. В частности, за 10 месяцев только через Казахстан в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено порядка 900 тысяч контейнеров, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитно-контейнерных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай вырос по сравнению с периодом прошлого года почти на 40%", — пояснил он.

Мамин отметил, что эффектное сотрудничество в этой сфере играет ключевую роль в конкуренции "за долю в динамично-изменяющемся сегодня рынке транзитных перевозок и становлению конкурентного и современного евразийского транзитного маршрута".