МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Организация американских государств ОАГ, из которой выходит Никарагуа, не имеет юридической связи с Межамериканским банком развития IDB/МБР, которая могла бы повлиять на финансирование программ развития в центральноамериканской стране, заявил РИА Новости министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста. Никарагуа не откажется от права на строительство межокеанского канала

"В настоящее время это никак не влияет, нет связи с ОАГ, с юридической точки зрения, у каждого из них есть свой учредительный документ, свои правила и положения, и они функционируют как банки", — прокомментировал Акоста возможное воздействие выхода из ОАГ на программы международного финансирования.

Ранее в пятницу правительство Никарагуа сообщило, что направило в секретариат ОАГ уведомление о прекращении членства. Причиной выхода была названа политика вмешательства со стороны ОАГ во внутренние дела страны.

По мнению Акосты, действие международных программ финансирования экономического развития связано с показателями выполнения условий займов, а не с политической напряженностью.

"Мы в МБР — одни из лучших клиентов в вопросе использования ресурсов, в прозрачной реализации программ по сокращению бедности, у нас был большой портфель в МБР, который мы инвестировали в социальные программы", — пояснил министр.

После политического и социального кризиса 2018 года МБР сократил кредитный портфель Никарагуа, выделенный на новые операции, на 600 миллионов долларов США. По словам министра, это произошло из-за отказа в кредите со стороны США, основного партнера многостороннего банка.

"Гринго заблокировали нас в 2018 году, все, что они могли бы сделать, теперь не будет иметь никакого эффекта, потому что они сделали это до того, как мы покинули ОАГ", — сказал Акоста.

МБР и Никарагуа возобновили финансовые отношения в 2020 году с распространением пандемии COVID-19. Банк выделил республике 35 миллионов долларов на помощь пострадавшему населению, в 2021 году — 43 миллиона долларов на восстановление после ураганов Эта и Йота.